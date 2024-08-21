Директор ATP-250 в Белграде Джокович прокомментировал появление турнира в календаре

Директор теннисного турнира категории ATP-250 в столице Сербии Белграде Джордже Джокович высказался об официальном появлении соревнования в календаре ATP.

«Мы благодарны за то, что у нас появилась возможность организовать ещё один турнир ATP-250, на этот раз на корте с хардовым покрытием. Белград имеет успешную историю проведения турниров на хардовых кортах, так как много лет назад здесь проходили одни из самых захватывающих матчей и финалов Кубка Дэвиса. Мы рады продолжить эту традицию и постараться сделать всё ещё более захватывающим и качественным, на этот раз проведя турнир ATP», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Ранее было официально объявлено, что с 3 по 9 ноября в Белграде пройдёт теннисный турнир категории ATP-250, который заменит в календаре перенесённый турнир такой же категории в испанском Хихоне. 29-летний директор турнира в Белграде Джордже Джокович является младшим братом легендарного 37-летнего сербского теннисиста, олимпийского чемпиона Парижа Новака Джоковича, который занимает в текущем рейтинге ATP вторую позицию.