Крис Эверт — о допинге: Синнера защищают лучше, чем Джо Смита с 400-го места в рейтинге

21-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разряде американская экс-теннисистка Крис Эверт прокомментировала допинговый скандал с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, по итогам которого спортсмен избежал дисквалификации.

«У лучших игроков есть более высокая степень защиты, чем у условного Джо Смита, занимающего 400-е место в мире», — приводит слова Эверт Tennisnow.

Ранее стало известно, что весной 2024 года допинг-тесты итальянского теннисиста Янника Синнера дважды показали наличие в его крови запрещённого препарата клостебола. По итогам разбирательства Синнер был признан невиновным и избежал дисквалификации. В июне 2024 года итальянец стал первым номером мирового рейтинга, опередив Новака Джоковича.