Фото: Елена Рыбакина представила форму, в которой выступит на US Open

Четвёртая ракетка мира, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина показала игровую форму, в которой выступит на Открытом чемпионате США.

Фото: yonex.com

Фото: yonex.com

Ранее Рыбакина не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменка уступила 27-й ракетке мира канадской теннисистке Лейле Фернандес. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:4 в пользу канадки.

Несмотря на поражение, Рыбакина стала второй теннисисткой в 2024 году, у кого количество виннерсов на турнирах категории WTA-1000 достигло отметки в 600.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.