Циципас и Бадоса выиграли выставочный турнир в миксте в преддверии US Open

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и 11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас стали чемпионами выставочного микст-турнира, который прошёл на корте Артура Эша (США) в преддверии Открытого чемпионата США. В финальном матче Циципас и Бадоса обыграли представителей США Тейлора Фритца и Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл именно Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.