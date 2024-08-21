Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эрика Андреева вышла в третий круг турнира в Монтеррее, обыграв 11-ю ракетку мира Коллинз

Эрика Андреева вышла в третий круг турнира в Монтеррее, обыграв 11-ю ракетку мира Коллинз
Эрика Андреева
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка 89-я ракетка мира Эрика Андреева вышла в третий круг турнира в Монтерее, обыграв 11-ю ракетку мира из США Даниэль Коллинз. Счёт — 1:6, 6:3, 6:3.

Монтеррей. 2-й круг
21 августа 2024, среда. 08:05 МСК
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
1 		6 6
         
Эрика Андреева
89
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. За это время Андреева реализовала три брейк-пойнта из пяти, выполнила четыре подачи навылет и допустила три двойные ошибки. Даниэль Коллинз допустила 7 двойных ошибок, выполнила 10 подач навылет и реализовала 3 брэйк-пойнта из 5. В следующем раунде соревнований россиянка сыграет с победительницей встречи между новозеландкой Лулу Сун и аргентинской спортсменкой Марией Карле.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.

Календарь турнира в Монтеррее
Сетка турнира в Монтеррее
Материалы по теме
Карацев за час влетел во второй круг квалификации US Open. Там выступят и две россиянки
Карацев за час влетел во второй круг квалификации US Open. Там выступят и две россиянки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android