Эрика Андреева вышла в третий круг турнира в Монтеррее, обыграв 11-ю ракетку мира Коллинз

Российская теннисистка 89-я ракетка мира Эрика Андреева вышла в третий круг турнира в Монтерее, обыграв 11-ю ракетку мира из США Даниэль Коллинз. Счёт — 1:6, 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. За это время Андреева реализовала три брейк-пойнта из пяти, выполнила четыре подачи навылет и допустила три двойные ошибки. Даниэль Коллинз допустила 7 двойных ошибок, выполнила 10 подач навылет и реализовала 3 брэйк-пойнта из 5. В следующем раунде соревнований россиянка сыграет с победительницей встречи между новозеландкой Лулу Сун и аргентинской спортсменкой Марией Карле.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.