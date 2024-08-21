«Лучшее свидание в моей жизни». Бадоса — о победе в миксте с Циципасом

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу в выставочном микст-турнире, который прошёл в преддверии Открытого чемпионата США. В финальном матче Бадоса и её партнёр 11-я ракетка мира Стефанос Циципас обыграли представителей США Тейлора Фритца и Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:3.

«Лучшее свидание в моей жизни», — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.