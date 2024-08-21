Ига Свёнтек поздравила велогонщицу Катажину Невядому с победой в «Тур де Франс»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек поздравила польскую велогонщицу Катажину Невядому с победой в «Тур де Франс».

«Это очень воодушевляет и поражает! Огромное спасибо», — написала Свёнтек на своей странице в социальных сетях.

На восьмом этапе с финишем в Альп д’Юэз голландка Деми Воллеринг лидировала незадолго до финиша с отрывом в пять секунд и могла наверстать отставание в общем зачёте, выиграв этап. В итоге для победы над представительницей Польши Деми не хватило пяти секунд.

Напомним, Свёнтек выступит на предстоящем US Open, который пройдёт в США с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.