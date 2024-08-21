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Арина Соболенко и Юлия Путинцева опубликовали совместные кадры с круиза на яхте в Майами

Арина Соболенко и Юлия Путинцева опубликовали совместные кадры с круиза на яхте в Майами
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко и 31-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева вместе провели время после «тысячника» в Цинциннати (США). Спортсменки опубликовали кадры с яхты.

Фото: Соцсети Путинцевой

Фото: Соцсети Путинцевой

В финале турнира WTA-1000 в Цинциннати Соболенко оказалась сильнее своей соперницы Джессики Пегулы. Счёт — 6:3, 7:5. Отметим, что для Арины Соболенко победа в Цинциннати стала второй в сезоне. В начале 2024 года она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Тогда Соболенко, как и на турнире в Цинциннати, не проиграла ни единого сета.

Обе теннисистки планируют выступить на предстоящем US Open, который пройдёт в США с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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