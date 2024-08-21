Эрика Андреева одержала первую победу над соперницей из топ-20 рейтинга WTA
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Сегодня, 21 августа, российская теннисистка, 89-я ракетка мира Эрика Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). Россиянка обыграла 11-ю ракетку мира из США Даниэль Коллинз, одержав первую победу над соперницей из топ-20 рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
Монтеррей. 2-й круг
21 августа 2024, среда. 08:05 МСК
11
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|3
|3
|
|6
|6
89
Эрика Андреева
Э. Андреева
В следующем раунде соревнований россиянка сыграет с победительницей встречи между новозеландкой Лулу Сун и аргентинской спортсменкой Марией Карле.
Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.
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