Эрика Андреева одержала первую победу над соперницей из топ-20 рейтинга WTA

Сегодня, 21 августа, российская теннисистка, 89-я ракетка мира Эрика Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). Россиянка обыграла 11-ю ракетку мира из США Даниэль Коллинз, одержав первую победу над соперницей из топ-20 рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

В следующем раунде соревнований россиянка сыграет с победительницей встречи между новозеландкой Лулу Сун и аргентинской спортсменкой Марией Карле.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.