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Эрика Андреева одержала первую победу над соперницей из топ-20 рейтинга WTA

Эрика Андреева одержала первую победу над соперницей из топ-20 рейтинга WTA
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Сегодня, 21 августа, российская теннисистка, 89-я ракетка мира Эрика Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). Россиянка обыграла 11-ю ракетку мира из США Даниэль Коллинз, одержав первую победу над соперницей из топ-20 рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

Монтеррей. 2-й круг
21 августа 2024, среда. 08:05 МСК
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
1 		6 6
         
Эрика Андреева
89
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

В следующем раунде соревнований россиянка сыграет с победительницей встречи между новозеландкой Лулу Сун и аргентинской спортсменкой Марией Карле.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.

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