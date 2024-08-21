Андре Агасси опубликовал совместный снимок с Билли Джин Кинг

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси опубликовал совместное фото с экс первой ракеткой мира, бывшим президентом WTA Билли Джин Кинг.

Фото: Соцсети Агасси

Агасси выступит в выставочных матчах в преддверии US Open. 21 августа американский теннисист в паре с испанцем Карлосом Алькарасом сыграет против Новака Джоковича и Джона Макинроя. Также пройдёт микст – Хуан Мартин дель Потро и Габриэла Сабатини против Винус Уильямс и Энди Роддика.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года, вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.