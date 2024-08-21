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Чжэн Циньвэнь опубликовала яркие фотографии со встречи олимпийцев в Пекине

Чжэн Циньвэнь опубликовала яркие фотографии со встречи олимпийцев в Пекине
Чжэн Циньвэнь
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Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь опубликовала фотографии из Пекина, где ранее состоялась встреча олимпийской сборной Китая с президентом Си Цзиньпином.

Чжэн Циньвэнь

Чжэн Циньвэнь

Фото: из личного архива Чжэн Циньвэнь

Чжэн Циньвэнь

Чжэн Циньвэнь

Фото: из личного архива Чжэн Циньвэнь

Фото: из личного архива Чжэн Циньвэнь

Напомним, 3 августа, китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В матче за золото соревнований она в двух сетах одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. По ходу турнира ей удалось отыграть матчбол в матче третьего круга с американкой Эммой Наварро. Игра завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:1. Она также стала первым представителем Китая, выигравшим одиночное золото на Олимпийских играх 2024 года в теннисе.

Олимпиада-2024 проходила с 26 июля по 11 августа.

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