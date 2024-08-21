Тарпищев — о Веронике Кудерметовой: ей сейчас не хватает уверенности

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал неудачную игру российской теннисистки Вероники Кудерметовой в туре.

«Я бы не сказал, что психологически она железная, в реальности её качество игры зависит от уверенности. А её сейчас не хватает, она играет нестабильно, что объясняется и травмами. Её муж и тренер Сергей Демехин должен справиться, надо сыграть три-четыре лёгких турнира, где приобрести уверенность», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Вероника Кудерметова проиграла представительнице Аргентины Марии Карле со счётом 6:1, 5:7, 4:6 на старте турнира в Монтеррее (Мексика). Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты. За это время Кудерметова выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна подача навылет, 11 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.