Кузнецова: на предстоящем ТБШ в Нью-Йорке Синнеру придётся несладко

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова предположила, какие последствия ожидают первую ракетку мира итальянца Янника Синнера после новостей о положительных допинг-тестах.

«На предстоящем „Большом шлеме“ в Нью-Йорке Яннику, конечно, придётся несладко. Пусть наказания и внятного разбирательства и не было, но осадочек остался. Трибуны и комментарии в соцсетях замолчат нескоро», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.