ВАДА допускает пересмотр решения по допинговому делу Синнера

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) допускает возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение не дисквалифицировать Янника Синнера за два положительных допинг-теста в марте этого года.

«Как и в других случаях, мы внимательно рассмотрим это решение и оставим за собой право подать апелляцию в CAS, если это необходимо», – сообщается в заявлении WADA.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.