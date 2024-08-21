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ВАДА допускает пересмотр решения по допинговому делу Синнера

ВАДА допускает пересмотр решения по допинговому делу Синнера
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) допускает возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение не дисквалифицировать Янника Синнера за два положительных допинг-теста в марте этого года.

«Как и в других случаях, мы внимательно рассмотрим это решение и оставим за собой право подать апелляцию в CAS, если это необходимо», – сообщается в заявлении WADA.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

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