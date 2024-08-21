Эрика Андреева прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира Коллинз

89-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз. В матче второго круга на турнире WTA-500 в Монтеррее (Мексика) Андреева выиграла со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
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«Каждый раз, когда я играю с соперницей такого уровня, стараюсь не думать о её рейтинге, потому что это оказывает на меня большее давление. Думаю: смогу ли я победить? Мне нужно использовать все свои возможности.
Но в этот раз я подумала: «Хорошо, я просто бью по жёлтому мячу, и мне всё равно, с кем играть. Честно говоря, первый сет прошёл так быстро, она потрясающе била по мячу. Я заставила себя быть более агрессивной и сильнее давила на первых ударах, чтобы ей было некомфортно», — приводит слова Андреевой официальный сайт WTA.
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