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Эрика Андреева прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира Коллинз

Эрика Андреева прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира Коллинз
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89-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз. В матче второго круга на турнире WTA-500 в Монтеррее (Мексика) Андреева выиграла со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

Монтеррей. 2-й круг
21 августа 2024, среда. 08:05 МСК
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
1 		6 6
         
Эрика Андреева
89
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

«Каждый раз, когда я играю с соперницей такого уровня, стараюсь не думать о её рейтинге, потому что это оказывает на меня большее давление. Думаю: смогу ли я победить? Мне нужно использовать все свои возможности.

Но в этот раз я подумала: «Хорошо, я просто бью по жёлтому мячу, и мне всё равно, с кем играть. Честно говоря, первый сет прошёл так быстро, она потрясающе била по мячу. Я заставила себя быть более агрессивной и сильнее давила на первых ударах, чтобы ей было некомфортно», — приводит слова Андреевой официальный сайт WTA.

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