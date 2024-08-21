Джон Макинрой назвал Кори Гауфф одним из главных фаворитов US Open — 2024

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой назвал соотечественницу Кори Гауфф одним из главных фаворитов на победу на Открытом чемпионате США — 2024, который пройдёт с 26 августа по 7 сентября. Напомним, американка выиграла этот турнир в 2023 году.

«Она по-прежнему вторая или третья фаворитка на победу. Вы даже можете поставить её на один уровень со Свёнтек. Думаю, что год был просто долгий. Сможет ли Кори всё исправить? Считаю, 100% сможет.

Соболенко травмирована, провела один хороший турнир. Ига испытывает трудности, Рыбакина тоже. Будет зависеть от того, кто будет свежее всех в течение семи матчей и кто сможет удержать ту энергию, которая им необходима. Кори всё ещё может победить», — приводит слова Макинроя Tennis365.