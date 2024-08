«От организации я ожидала большего». Мирра Андреева высказалась об условиях на ОИ

24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась по поводу условий проживания во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

«Я ожидала большего. Я просто думала, что будет как на «Ролан Гаррос», но приезжаю – а там из еды коробка с яблоками лежит. И кола в холодильнике. Не представляю, что бы у меня потом в животе творилось.

Мы жили в Best Western [отеле] в Булонском лесу. В олимпийскую деревню я съездила, мне понравилось. В следующий раз там бы жила», — сказала Андреева на YouTube-канале What The Vlog.

Напомним, в финале женского парного разряда Олимпиады-2024 Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Играх в Париже.