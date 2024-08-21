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Андреева — о миксте с Медведевым: честно, я ожидала худшего

Андреева — о миксте с Медведевым: честно, я ожидала худшего
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24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева дала комментарий по поводу выступления в миксте с Даниилом Медведевым на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Я переживала, ужас. Но, честно сказать, я ожидала худшего. В целом могу сказать, что играла неплохо.

Микст мы с ним уже играли на выставочном турнире против Бадосы и Циципаса. Проиграли 6:7, но хотя бы не 1:6. Понравилось ли мне? Не прямо в восторге, но было неплохо», — сказала Андреева на YouTube-канале What The Vlog.

Напомним, российский дуэт уступил в первом круге олимпийского турнира Саре Эррани и Андреа Вавассори (Италия) — 3:6, 2:6.

В финале женского парного разряда Олимпиады-2024 Андреева и Диана Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.

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