Тренер Синнера: мы просто благодарны за то, что его не дисквалифицировали.

Известный тренер австралиец Даррен Кэхилл, ныне работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, высказался по поводу своего подопечного.

«Мы просто благодарны за то, что Синнера не дисквалифицировали. Я хочу подчеркнуть, что Янник — отличный парень, он невероятно профессионален, возможно, это самый профессиональный молодой человек, с которым мне довелось работать», — приводит слова Кэхилла ESPN.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.