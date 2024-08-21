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Ига Свёнтек сравнила себя с Карлосом Алькарасом

Ига Свёнтек сравнила себя с Карлосом Алькарасом
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек сравнила себя с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Карлос Алькарас совсем другой человек. Он ездит на турниры с большим количеством людей, наслаждается жизнью, веселится и празднует успехи совсем по-другому. Для меня важнее иметь свой мир вокруг, заботиться о простых удовольствиях и проводить время с близкими. Я интроверт, и если бы я делала больше, то чувствовала бы себя очень усталой», — приводит слова Свёнтек Tennis World USA.

Напомним, Свёнтек выступит на предстоящем US Open, который пройдёт в США с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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