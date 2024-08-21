Камилла Рахимова разгромила Тимофееву во втором круге квалификации US Open — 2024
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104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова уверенно вышла в финальный раунд квалификационного турнира US Open — 2024. В матче второго круга она не испытала проблем с соотечественницей Марией Тимофеевой, победив со счётом 6:3, 6:0.
US Open — квалификация (ж). 2-й круг
21 августа 2024, среда. 18:05 МСК
104
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
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161
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В рамках поединка Рахимова не выполнила ни одного эйса и не допустила ни одной ошибки. Она реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Тимофеевой четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
Камилла Рахимова посеяна в квалификационном турнире под первым номером. За выход в основной турнир она сыграет с австралийской теннисисткой Присциллой Хон. Матчи основной сетки US Open начнутся 26 августа.
Комментарии
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