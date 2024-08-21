«Только дела ведущих игроков имеют значение». Дисквалифицированная теннисистка — о Синнере

Бывшая теннисистка Тара Мур высказалась по поводу допинг-скандала с участием первой ракетки мира Янника Синнера.

Мур получила дисквалификацию в июне 2022-го года, однако спустя 19 месяцев она была оправдана.

«Похоже, только дела ведущих игроков имеют значение. Наверное, мнение независимого трибунала только о ведущих игроках считается правильным и обоснованным. Однако в моем случае они ставят их под сомнение. Просто бессмыслица», — написала Мур в социальных сетях.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.