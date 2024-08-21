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Маркета Вондроушова перенесла операцию на плече

Маркета Вондроушова перенесла операцию на плече
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Чемпионка Уимблдона-2023, 21-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова перенесла операцию на левом плече. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Привет, ребята. На протяжении нескольких месяцев я страдала от боли в плече. Не было никакого иного выбора, как пойти на операцию. Всё прошло хорошо, скоро я начну процесс реабилитации. Увидимся скоро на корте, буду счастливая и здоровая», — написала Вондроушова.

Маркета Вондроушова не играла с Уимблдона-2024, где проиграла в первом же круге. Ранее стало известно о её снятии с Открытого чемпионата США. В 2023 году чешка вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке, она потеряет 430 очков и значительно опустится в рейтинге WTA.

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