Маркета Вондроушова перенесла операцию на плече

Чемпионка Уимблдона-2023, 21-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова перенесла операцию на левом плече. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Привет, ребята. На протяжении нескольких месяцев я страдала от боли в плече. Не было никакого иного выбора, как пойти на операцию. Всё прошло хорошо, скоро я начну процесс реабилитации. Увидимся скоро на корте, буду счастливая и здоровая», — написала Вондроушова.

Маркета Вондроушова не играла с Уимблдона-2024, где проиграла в первом же круге. Ранее стало известно о её снятии с Открытого чемпионата США. В 2023 году чешка вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке, она потеряет 430 очков и значительно опустится в рейтинге WTA.