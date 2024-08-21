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Федерер прокомментировал своё сотрудничество с брендом Wilson

Федерер прокомментировал своё сотрудничество с брендом Wilson
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался по поводу своего партнёрства с компанией Wilson.

«Всю свою карьеру я играл ракетками Wilson, и я в восторге от новой коллекции RF, которую мы создали вместе. Для меня большая честь, что Wilson продолжает мое наследие, внедряя инновации в любимую игру, и я надеюсь, что эта коллекция вдохновит современных звезд так же, как вдохновила меня, когда я впервые взял в руки ракетку Wilson».

Логотип RF на ракетке показывает, что для меня это очень серьезно. Для меня большая честь иметь франшизу RF в Wilson. Я с ними уже очень, очень давно, с тех пор как я сыграл свой первый турнир в восемь лет, это была ракетка Wilson, и я никогда больше не играл на турнирах с другими ракетками, с ракетками другого бренда. Так что для меня продолжить путь вместе с Wilson, теперь уже с моими собственными инициалами и моим брендом, просто невероятно», — приводит слова Федерера Tennis Channel.

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