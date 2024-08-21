Карлос Алькарас и Каспер Рууд сыграли вместе в гольф

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас и трёхкратный финалист «Шлемов» норвежец Каспер Рууд сыграли вместе в гольф перед стартом US Open — 2024 в Нью-Йорке (США). Совместной фотографией Рууд поделился на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Рууда

«Гольф? А сейчас время немного поиграть в теннис», — подписал снимок норвежский теннисист.

По состоянию на рейтинг АТР от 19 августа, 21-летний Алькарас занимает третью строчку мирового рейтинга. 25-летний Рууд — восьмая ракетка мира. На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) оба теннисиста проиграли во втором круге. Испанец сенсационно уступил Гаэлю Монфису (Франция), а норвежец проиграл Феликсу Оже-Альяссиму (Канада).