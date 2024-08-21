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Федерер: моя жена была со мной, когда я ещё не выиграл ни одного титула

Федерер: моя жена была со мной, когда я ещё не выиграл ни одного титула
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер дал комментарий по поводу своей жены Мирославы Вавринец.

«Я никогда не чувствовал себя одиноким в туре. За последние шесть лет мы практически не разлучались. Она так долго помогала мне — была со мной, когда я еще не выиграл ни одного титула», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».

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