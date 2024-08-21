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Аннулированные очки Синнера за Индиан-Уэллс не повлияют на рейтинг задним числом

Аннулированные очки Синнера за Индиан-Уэллс не повлияют на рейтинг задним числом
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Результаты первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на прошедшем в марте турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) были аннулированы, но не повлияют на количество недель в ранге лидера мирового рейтинга. Об этом сообщил американский журналист Бен Ротенберг со ссылкой на АТР.

В рейтинге АТР от 12 августа Синнер лидировал с 8770 очками, серб Новак Джокович был второй ракеткой мира с 8450 очками. При вычете 400 очков у Синнера первой ракеткой мира с 12 по 19 августа должен был быть Джокович.

Как сообщает Ротенберг, он обратился в АТР с вопросом, засчитают ли Джоковичу одну неделю в ранге первой ракетки мира. Ему ответили, что очки не будут вычтены задним числом, а повлияют только на текущий рейтинг.

«Не могу сказать, что думаю, что это правильно», — написал журналист на своей странице в соцсети Х.

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