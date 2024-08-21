Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде, уверенно обыграв Таусон
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43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В матче второго круга она уверенно обыграла представительницу Дании Клару Таусон (65-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Кливленд. 2-й круг
21 августа 2024, среда. 20:35 МСК
43
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
65
Клара Таусон
К. Таусон
Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. В рамках поединка Потапова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Таусон два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале Анастасия Потапова, посеянная на турнире под пятым номером, сыграет с победительницей встречи Гретье Миннен (Бельгия) — Ана Богдан (Румыния). Соревнования в Кливленде проходят с призовым фондом в $267 082.
Комментарии
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