Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде, уверенно обыграв Таусон

43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В матче второго круга она уверенно обыграла представительницу Дании Клару Таусон (65-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. В рамках поединка Потапова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Таусон два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале Анастасия Потапова, посеянная на турнире под пятым номером, сыграет с победительницей встречи Гретье Миннен (Бельгия) — Ана Богдан (Румыния). Соревнования в Кливленде проходят с призовым фондом в $267 082.