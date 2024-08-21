Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде, уверенно обыграв Таусон

Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде, уверенно обыграв Таусон
Аудио-версия:
Комментарии

43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В матче второго круга она уверенно обыграла представительницу Дании Клару Таусон (65-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Кливленд. 2-й круг
21 августа 2024, среда. 20:35 МСК
Анастасия Потапова
43
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Клара Таусон
65
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. В рамках поединка Потапова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Таусон два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале Анастасия Потапова, посеянная на турнире под пятым номером, сыграет с победительницей встречи Гретье Миннен (Бельгия) — Ана Богдан (Румыния). Соревнования в Кливленде проходят с призовым фондом в $267 082.

Сетка турнира в Кливленде
Календарь турнира в Кливленде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android