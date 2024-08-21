«Мой заклятый враг на ОИ». Джокович и дель Потро провели тренировку перед US Open — 2024

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и чемпион US Open — 2009 аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро провели совместную тренировку в преддверии Открытого чемпионата США — 2024 в Нью-Йорке (США). На теннисистах были микрофоны, они общались друг с другом между розыгрышами. Во время одного из диалогов Новак и Хуан-Мартин вспомнили очные матчи на Олимпиадах.

Дель Потро: Золотая медаль Олимпиады — это твоё величайшее достижение?

Джокович: Мой величайший успех — победа над Хуан-Мартином дель Потро в финале US Open — 2018.

Дель Потро: А мой — победа над тобой в Рио.

Джокович: И в Лондоне! Дель По — мой заклятый враг на Олимпийских играх. Он был моим убийцей.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания) дель Потро обыграл Джоковича в матче за третье место. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) аргентинец победил серба в первом круге. Дель Потро завершил карьеру в 2022 году после ряда операций на колене.