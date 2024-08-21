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«Несправедливо». Шаповалов высказался о двойных стандартах в разрешении допинговых дел

«Несправедливо». Шаповалов высказался о двойных стандартах в разрешении допинговых дел
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105-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов высказался по поводу допинг-дела лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Ранее канадец опубликовал противоречивый пост о ситуации.

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«Честно, мои слова не имеют никакого отношения к Яннику. Это больше о том, как они по-разному подходят к каждой ситуации в зависимости от того, что это за игрок. Несправедливо, что некоторые игроки были отстранены на годы из-за загрязнения, а другие игроки могут играть. Они просто пытаются замять дело. Есть ещё несколько игроков, которые никогда не сдавали положительные пробы, но пропустили пару тестов и получили отстранение на 18 месяцев», — приводит слова Шаповалова Tennis Majors.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста, однако избежал дисквалификации.

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