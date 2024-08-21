Аслан Карацев уверенно вышел в финал квалификации US Open

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в полуфинале квалификации Открытого чемпионата США (US Open). Его соперником был австралиец Марк Полманс. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.

Игра продолжалась 57 минут. На счету Карацева одна подача навылет при одной двойной ошибке. Россиянин также сделал четыре брейка при восьми брейк-пойнтах. Полманс подал три эйса, допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В матче за выход в основную сетку US Open Карацев встретится с победителем пары Борна Гойо (Хорватия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай).

Основной турнир US Open — 2024 у мужчин пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.