Крис Эверт оценила шансы Наоми Осаки на титул US Open — 2024

Победительница 18 турниров «Большого шлема» американская теннисистка Крис Эверт оценила шансы четырёхкратной чемпионки «Шлемов» японки Наоми Осаки на US Open — 2024. Осака побеждала на Открытом чемпионате США дважды (2018, 2020).

«Она переживает непростые времена. Посмотрим, сможет ли она добиться своей магии, потому что это Открытый чемпионат США. Она выигрывала здесь, так что посмотрим, сможет ли она вернуть это волшебство.

Знаю, что у неё есть нужный теннис, но для победы нужно больше, чем просто хорошая игра. Для этого нужно много уверенности и сосредоточенности. Посмотрим", — приводит слова Эверт Tennis365.

Основной турнир US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 7 сентября. Действующая чемпионка — американка Кори Гауфф.