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Арина Соболенко впервые рассказала, как на неё повлияла смерть Кольцова

Арина Соболенко впервые рассказала, как на неё повлияла смерть Кольцова
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые рассказала, как на неё повлияла смерть хоккеиста Константина Кольцова, с которым она несколько лет состояла в отношениях.

«Однажды я потеряла отца, и теннис помог мне это пережить. Поэтому в тот момент [смерти Кольцова] подумала, что мне нужно просто продолжать идти вперёд, играть, делать своё дело, чтобы отделить личную жизнь от карьеры.

Я бы сказала, что у меня были большие проблемы со здоровьем, потому что я не останавливалась. Было очень эмоционально и очень стрессово, и в какой-то степени негативно повлияло на моё психическое здоровье.

Вероятно, оглядываясь назад прямо сейчас, я бы сказала, что лучшим решением было сделать паузу, перезагрузиться и начать всё заново. Но я сделала то, что сделала. В конце я заплатила за своё решение, но очень рада, что в моей жизни есть теннис. Он действительно помог мне пройти через всё и стать сильнее», — приводит слова Соболенко The Guardian.

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