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«Это несправедливо». Соболенко — о разнице в зарплате в женском и мужском теннисе

«Это несправедливо». Соболенко — о разнице в зарплате в женском и мужском теннисе
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко недовольна тем, что женщинам в теннисе платят меньше, чем мужчинам.

«С точки зрения телевидения, с точки зрения продажи билетов, с любой точки зрения это несправедливо. Конечно, мужчины всегда будут физически сильнее женщин, но это не значит, что мы не работаем так же усердно, как они. Женщины заслуживают того, чтобы им платили столько же денег, сколько и мужчинам», — приводит слова Соболенко The Guardian.

Ранее Соболенко выиграла турнир в Цинциннати. Также в обновлённом рейтинге WTA она поднялась на второе место. Всего белоруска завоевала 15 титулов, шесть из которых — на турнирах категории WTA-1000.

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