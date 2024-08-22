Карбальес-Баэна высказался о допинговом скандале вокруг Синнера

Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна высказался о скандале вокруг первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Разные правила для разных игроков», — приводит слова испанца Firstsportz со ссылкой на страницу спортсмена в социальной сети.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Позже стало известно, что ВАДА допускает пересмотр решения по допинговому делу Синнера.

Янник Синнер встретился со сборной Италии по футболу: