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Роман Сафиуллин — Кристофер Юбэнкс, результат матча 22 августа 2024, счет 2:1, 3-й круг турнира в Уинстон-СейлемеУинстон-

Роман Сафиуллин уступил Юбэнксу и покинул турнир в Уинстон-Сейлеме
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59-я ракетка планеты российский теннисист Роман Сафиуллин уступил спортсмену из Америки, 120-й ракетке мира Кристоферу Юбэнксу в третьем круге турнира категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (10:8) в пользу американца.

Уинстон-Сейлем. 3-й круг
22 августа 2024, четверг. 02:05 МСК
Кристофер Юбэнкс
120
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 10
3 		6 6 8
         
Роман Сафиуллин
59
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Матч продолжался 2 часа 6 минут. В рамках встречи Сафиуллин выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнта. На счету его соперника 16 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Турнир в Уинстон-Сейлеме проходит в преддверии US Open. Напомним, US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Календарь турнира в Уинстон-Сейлеме
Сетка турнира в Уинстон-Сейлеме
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