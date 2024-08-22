Роман Сафиуллин уступил Юбэнксу и покинул турнир в Уинстон-Сейлеме

59-я ракетка планеты российский теннисист Роман Сафиуллин уступил спортсмену из Америки, 120-й ракетке мира Кристоферу Юбэнксу в третьем круге турнира категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (10:8) в пользу американца.
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Матч продолжался 2 часа 6 минут. В рамках встречи Сафиуллин выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнта. На счету его соперника 16 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Турнир в Уинстон-Сейлеме проходит в преддверии US Open. Напомним, US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
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