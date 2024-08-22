Джокович обратился к Алькарасу во время спарринга с ветеранами тенниса перед US Open

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой провели совместную тренировку в преддверии Открытого чемпионата США — 2024 в Нью-Йорке (США). Также с ними на корте в тренировочном спарринге принимали участие восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси и четырёхкратный победитель ТБШ испанец Карлос Алькарас.

«Я сказал Карлосу у сетки, когда мы закончили играть, что я очень благодарен ему за то, что он позволил мне выиграть золото (смеётся). У него, вероятно, будет где-то три золотые медали, прежде чем он уйдёт на пенсию», — сказал Джокович на корте.

В последний раз Новак Джокович выходил на корт во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), на которых впервые в карьере выиграл золотую медаль. Он не принимал участия на турнирах серии «Мастерс» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). Джокович планирует выступить на US Open — 2024, где победил в прошлом году.

Алькарас и Берреттини провели тренировку в Цинциннати: