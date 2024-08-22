Арина Соболенко высказалась о конкуренции в женском теннисе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о соперничестве в женском теннисе.

«Победа над Игой в двух сетах на турнире в Цинциннати была сумасшествием, и я очень рада этому. Я думаю, что это то, над чем мы очень усердно работаем, чтобы быть уверенными, что мы встретимся друг с другом на последних этапах каждого турнира – чтобы мы продолжали это соперничество между нами двумя.

Мы не можем забывать о Елене Рыбакиной, о Барборе Крейчиковой, о Коко Гауфф. А также Паула Бадоса восстанавливается после травмы и играет очень хорошо. Но я бы определенно хотела, чтобы мы соревновались на последних этапах турнира как можно чаще. Я думаю, это здорово для женского тенниса, когда несколько известных теннисисток всегда доходят до последних стадий турнира»,- приводит слова Соболенко The Guardian.

Ранее Соболенко выиграла турнир в Цинциннати. Также в обновлённом рейтинге WTA она поднялась на второе место.

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