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Аванесян проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Монтеррее

Аванесян проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Монтеррее
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Армянская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в третий круг турнира в Монтеррее. Во втором круге она проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 4:6, 3:6.

Монтеррей. 2-й круг
22 августа 2024, четверг. 03:45 МСК
Элина Аванесян
51
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Элина Свитолина
28
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Аванесян допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. На счету Свитолиной одна подача навылет, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Свитолина сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.

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