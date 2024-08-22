Аванесян проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Монтеррее

Армянская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в третий круг турнира в Монтеррее. Во втором круге она проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Аванесян допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. На счету Свитолиной одна подача навылет, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Свитолина сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.

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