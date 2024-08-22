Агасси пошутил над Алькарасом во время совместной тренировки перед US Open

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси и четырёхкратный победитель ТБШ испанец Карлос Алькарас провели совместную тренировку в преддверии Открытого чемпионата США — 2024 в Нью-Йорке (США) и поучаствовали в тренировочном спарринге с семикратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира американцем Джоном Макинроем и 24-кратным победителем ТБШ сербом Новаком Джоковичем.

На теннисистах были микрофоны, они общались друг с другом между розыгрышами. Во время одного из диалогов Агасси пошутил над Алькарасом о его возрасте.

Агасси: Как насчёт всего того, чего добился Карлос в… тебе ведь 12, да? Сколько тебе лет?

Алькарас: Одиннадцать.

По состоянию на рейтинг АТР от 22 августа, 21-летний Алькарас занимает третью строчку мирового рейтинга. На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) испанский теннисист проиграл во втором круге. Алькарас сенсационно уступил Гаэлю Монфису (Франция).

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Алькарас и Берреттини провели тренировку в Цинциннати: