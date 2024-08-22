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Екатерина Александрова — Рената Сарасуа, результат матча 22 августа 2024, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Монтеррее

Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Монтеррее
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Российская теннисистка, 30-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Монтеррее (Мексика). Россиянка уверенно обыграла 97-ю ракетку мира, мексиканскую спортсменку Ренату Сарасуа. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Монтеррей. 2-й круг
22 августа 2024, четверг. 05:10 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Рената Сарасуа
97
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

Матч продолжался 1 час 19 минут. В рамках встречи Андреева выполнила 16 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету мексиканки ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. В следующем круге россиянка встретится с 36-й ракеткой китаянкой Юань Юэ.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.

Календарь турнира в Монтеррее
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