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Американка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее, выиграв на тай-брейке

Американка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее, выиграв на тай-брейке
Эмма Наварро
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Американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал турнира в мексиканском Монтеррее. 13-я ракетка мира оказалась сильнее своей соперницы из Колумбии Марии-Камилы Осорио-Серрано. Счёт — 3:6, 7:5, 7:6 (7:2).

Монтеррей. 2-й круг
22 августа 2024, четверг. 06:45 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
88
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 2
3 		7 7 7
         
Эмма Наварро
13
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. За это время Наварро реализовала 5 брейк-пойнтов из 14, выполнила одну подачу навылет и допустила четыре двойные ошибки. Осорио-Серрано допустила шесть двойных ошибок, выполнила одну подачу навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде соревнований Эмма Наварро сыграет с 45-й ракеткой мира из Польши Магдаленой Френх. В 1/4 финала также выступят россиянки Эрика Андреева и Екатерина Александрова.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.

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