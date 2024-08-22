Мирра Андреева рассказала, как на Олимпиаде в Париже ей положили манго с пауком

24-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, принявшая участие в Олимпиаде в Париже, рассказала, что на еде спортсменов в Олимпийской деревне иногда замечались незваные гости.

«Я в общем взяла манго на десерт, оно было замороженным. И потом смотрю, а там мошка была в общем на манго. Думаю, ну ладно, с кем не бывает, протеин, всё нормально. А потом смотрю — во-первых, это не мошка, а паук, и потом, я смотрю, он уполз с манго. То есть он в итоге был живой», — сказала Андреева на YouTube-канале What The Vlog.

Напомним, в финале женского парного разряда Олимпиады-2024 Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Играх в Париже.