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Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме

Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме
Павел Котов
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Российский теннисист 63-я ракетка мира Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме (США), обыграв американца Захари Свайду со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Уинстон-Сейлем. 3-й круг
21 августа 2024, среда. 21:10 МСК
Захари Свайда
107
США
Захари Свайда
З. Свайда
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Павел Котов
63
Россия
Павел Котов
П. Котов

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. За это время Котов реализовал три брейк-пойнта из семи, выполнил четыре подачи навылет и допустил столько же двойных ошибок. Его оппонент реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил шесть подач навылет и допустил четыре двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Павел Котов сразится с 58-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Встреча состоится сегодня, 22 августа, и начнётся не ранее 21:00 по московскому времени. Соперники встречались дважды на турнирах категории ATP. Оба раза матчи выигрывал российский теннисист.

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