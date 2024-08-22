Российский теннисист 63-я ракетка мира Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме (США), обыграв американца Захари Свайду со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. За это время Котов реализовал три брейк-пойнта из семи, выполнил четыре подачи навылет и допустил столько же двойных ошибок. Его оппонент реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил шесть подач навылет и допустил четыре двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Павел Котов сразится с 58-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Встреча состоится сегодня, 22 августа, и начнётся не ранее 21:00 по московскому времени. Соперники встречались дважды на турнирах категории ATP. Оба раза матчи выигрывал российский теннисист.