Светлана Журова — о допинг-скандале Янника Синнера: эта фантазия про крем, раны…

Депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала допинг-скандал, связанный с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Однозначно можно говорить, что это двойные стандарты. Тем более мы вспоминаем нашу Валиеву. А это ещё более серьёзная история. Мы помним, как всё происходило, а у неё был другой, не такой серьёзный препарат. И микродоза была.

А эта фантазия про крем, раны… Надо сразу рассказывать, надо сразу придумывать. У меня есть подозрение, что люди, которые так или иначе используют какие‑то запрещённые препараты, заранее знают, что они будут говорить», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.