Чесноков считает, что Мирра Андреева может выиграть US Open — 2024

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков назвал 21-ю ракетку мира Мирру Андрееву одной из претенденток на победу на US Open — 2024.

«Я смотрел матчи Мирры в Цинциннати и хочу отметить, что сейчас она потрясающе играет. Она обыграла там очень хороших соперниц, и ей немного не хватило до победы над Свёнтек. Мирра будет реальной претенденткой на титул на Открытом чемпионате США, уверен, она пройдёт далеко. Понятно, что сбрасывать со счетов таких игроков, как Свёнтек и Арину Соболенко, победившую в Цинциннати, нельзя, но и Мирра будет в числе фаворитов. Турнир будет интересный и непредсказуемый», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Открытый чемпионат США по теннису пройдёт с 26 августа по 8 сентября.