Екатерина Александрова высказалась о своей победе в матче турнира в Монтерее

Российская теннисистка 30-я ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировала победу над мексиканской спортсменкой 97-й ракеткой мира Ренатой Сарасуа во втором круге турнира WTA-500 в Монтерее (Мексика).

«Думаю, это был неплохой матч для меня. Было непросто, так как соперница из Мексики и у неё была невероятная поддержка публики. У меня были ошибки, и надеюсь, что в следующей игре я буду лучше. Буду фокусироваться на своей игре и думать только о том, что происходит на корте», — приводит слова Александровой ТАСС.

Матч продолжался 1 час 19 минут. В рамках встречи Андреева выполнила 16 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету мексиканки ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. В следующем круге россиянка встретится с 36-й ракеткой китаянкой Юань Юэ.