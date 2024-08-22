Екатерина Александрова высказалась о своей победе в матче турнира в Монтерее

Российская теннисистка 30-я ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировала победу над мексиканской спортсменкой 97-й ракеткой мира Ренатой Сарасуа во втором круге турнира WTA-500 в Монтерее (Мексика).
«Думаю, это был неплохой матч для меня. Было непросто, так как соперница из Мексики и у неё была невероятная поддержка публики. У меня были ошибки, и надеюсь, что в следующей игре я буду лучше. Буду фокусироваться на своей игре и думать только о том, что происходит на корте», — приводит слова Александровой ТАСС.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Матч продолжался 1 час 19 минут. В рамках встречи Андреева выполнила 16 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету мексиканки ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. В следующем круге россиянка встретится с 36-й ракеткой китаянкой Юань Юэ.
- 22 августа 2024
-
11:28
-
11:22
-
11:13
-
10:56
-
10:38
-
10:17
-
10:10
-
10:00
-
09:36
-
09:31
-
09:19
-
06:37
-
05:26
-
04:57
-
04:52
-
04:46
-
04:19
-
02:12
-
01:40
-
01:01
-
00:30
- 21 августа 2024
-
23:58
-
23:35
-
23:24
-
22:37
-
21:45
-
21:10
-
20:34
-
20:32
-
19:55
-
19:54
-
19:20
-
18:55
-
18:43
-
18:39