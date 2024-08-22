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Екатерина Александрова высказалась о своей победе в матче турнира в Монтерее

Екатерина Александрова высказалась о своей победе в матче турнира в Монтерее
Екатерина Александрова
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Российская теннисистка 30-я ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировала победу над мексиканской спортсменкой 97-й ракеткой мира Ренатой Сарасуа во втором круге турнира WTA-500 в Монтерее (Мексика).

«Думаю, это был неплохой матч для меня. Было непросто, так как соперница из Мексики и у неё была невероятная поддержка публики. У меня были ошибки, и надеюсь, что в следующей игре я буду лучше. Буду фокусироваться на своей игре и думать только о том, что происходит на корте», — приводит слова Александровой ТАСС.

Монтеррей. 2-й круг
22 августа 2024, четверг. 05:10 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Рената Сарасуа
97
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

Матч продолжался 1 час 19 минут. В рамках встречи Андреева выполнила 16 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету мексиканки ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. В следующем круге россиянка встретится с 36-й ракеткой китаянкой Юань Юэ.

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