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«Они понятия не имеют, как всё работает». Итальянский теннисист заступился за Синнера

«Они понятия не имеют, как всё работает». Итальянский теннисист заступился за Синнера
Марко Бартолотти
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Итальянский теннисист-парник Марко Бортолотти заступился за соотечественника Янника Синнера. После обнародования подробностей допинг-скандала первую ракетку мира раскритиковал ряд теннисистов в туре.

«Есть теннисисты, которые говорят о Яннике, не разбираясь в этом деле. Это Кирьос, Пуй или Шаповалов. Они никоим образом не рассматривали эту тему и понятия не имеют, как всё работает. Они читают заголовок и начинают критиковать, потому что завидуют Синнеру. Я полностью поддерживаю и солидарен с Янником», — приводит слова Бортолотти Ubitennis.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

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