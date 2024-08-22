Тара Мур прояснила жёсткие слова о Синнере после двух положительных допинг-тестов Янника

Британская теннисистка китайского происхождения Тара Мур, в апреле 2022 года провалившая тест на болденон и нандролон, объяснила свои недавние слова о первой ракетке мира Яннике Синнере, сдавшем два положительных допинг-теста.

«Хочу прояснить то, что не имею ничего против Янника – я рада, что решение по его делу было принято настолько быстро и чётко. Любой, кто через такое проходил, знает, насколько это ужасный и жестокий процесс, который разрушает не только твою карьеру, но и твою самооценку. Я разговаривала с парой других игроков, которые тоже через это прошли, и мы все разделяем одно и то же чувство – грусть. Почему к нам не отнеслись с таким же доверием и уважением, как к высокорейтинговому теннисисту? Почему мы были вынуждены потратить столько денег, чтобы себя оправдать, когда мы почти ничего не зарабатываем? Ничего личного по отношению к Яннику.

Мы просто хотим понять, почему у игроков нет доверия к организации, которая должна работать во имя как раз-таки доверия и честности? Это какой-то бред, нужно что-то менять», – написала Мур в социальных сетях.

Напомним, в своём первоначально высказывании о деле Синнера британка заявила, что на вынесение тех или иных решений по допингу в мировом теннисе принимается во внимание лишь статус спортсмена.