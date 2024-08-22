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Итальянский теннисист: если принимаешь клостебол, то ты настоящий придурок

Итальянский теннисист: если принимаешь клостебол, то ты настоящий придурок
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Итальянский теннисист Марко Бортолотти, который ранее сумел доказать свою невиновность по делу о клостеболе, высказался о влиянии вещества на результаты в теннисе.

«Я думаю, что худшее уже позади, если только ВАДА не решит пересмотреть дело. Глупо думать, что Янник решил принять допинг. Это крем от ран, и он не влияет на его спортивные результаты при том минимальном количестве, которое было обнаружено в его организме. Когда мне было предъявлено обвинение, я поговорил с другом-биологом, и он сказал мне, что если ты принимаешь допинг с помощью клостебола, то ты настоящий придурок. Это не настоящий стероид, который сможет улучшить твои показатели», — приводит слова Бортолотти Ubitennis.

Бортолотти также заступился за соотечественника Янника Синнера. После обнародования подробностей допинг-скандала первую ракетку мира раскритиковал ряд теннисистов в туре.

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